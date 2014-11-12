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NTS jeux propose une didactique sur les jeux videos online (MMO...) en développement avec Internet depuis 10 ans : histoire des jeux vidéos, impacts du game sur la jeunesse mais aussi dans de nombreux domaines économiques (serious games) ou sociaux (gamification). Dossiers, articles, actualités, participation à des évènements (Journées jeux vidéos de l'IDATE, ateliers La Cantine)

 

Rénovation de cuisine dans les Pyrénées Orientales Posté le 27/10/2022 - Par AJI

Les familles passent beaucoup de temps dans la cuisine, non seulement pour prendre leurs repas, mais aussi pour parler, jouer à des jeux, travailler à la maison ou au bureau. Dans la plupart des foyers des Pyrénées Orientales, les activités de toute la maisonnée tournent autour de la cuisine. C’est pourquoi la conception ou la rénovation de la cuisine sont si importantes.

Les chantiers de rénovation de votre cuisine à Perpignan 66 :

  • Changer la crédence
  • Changer le plan de travail
  • Rénover les meubles de cuisine
  • Ajouter de la décoration
  • Rénovation du carrelage ou du parquet de la cuisine
  • refaire les peintures ou tapisseries
  • réagencer l'espace de la cuisine

 

 

Devis artisan rénovation cuisine Perpignan, Saint Estève, Le Soler, Baixas, Cabestany, Canet, Rivesaltes

Les cuisinistes et les professionnels de la cuisine à Perpignan suivent régulièrement les nouveautés en matière de cuisine et ont une vision assez large de cet univers avec leurs différents clients. Ils peuvent donc être au courant des tendances du moment, et peuvent proposer lors d’un RDV des idées sur lesquelles on peut se baser pour son projet de rénovation de cuisine. Suivant les budgets, il peut être financièrement plus intéressant de repartir sur une cuisine neuve plutôt que de rénover d’anciens meubles qui ont passé de mode. On estime par ailleurs que la durée de vie d’une cuisine est en moyenne de 8 ans.

C’est donc utile de faire un devis rénovation de cuisine sur-mesure si vous souhaitez changer votre cuisine : contactez-nous à infos@tous-travaux-renovation.fr ou en remplissant le formulaire de devis rénovation de cuisine gratuit ci-après pour travailler avec un de nos artisans partenaires en rénovation de cuisine

Artisans rénovation à Perpignan, Cabestany, Ille sur têt, Thuir, Baixas, Saint paul de fenouillet Posté le 27/10/2022 - Par MO

 

Artisans rénovation à Perpignan, Cabestany, Ille sur têt, Thuir, Baixas, Saint paul de fenouillet

Notre groupe d'artisans partenaires travaille depuis des années à la rénovation et construction de maison et appartement dans les Pyrénées Orientales : Cabestany, Ille sur têt, thuir, baixas, saint paul de fenouillet. Tous les métiers du bâtiment, tous corps d'Etat, sont mobilisés pour moderniser votre maison ou faire la rénovation d'un appartement.

Garantie décennale et maitrise d'ouvrage dans le 66 : suivi quotidien du chantier, respect du planning des travaux, réalisation des formalités administratives (permis de construire...).

 


 

Les réalisations 2021 - 2022 de nos entreprises de rénovations Partenaires dans le 66 :


 

 Élévation du 1er étage d'un bâtiment sur Perpignan, au Mas ROCA

 Construction de maison sur Ortaffa, Pia et Baixas (66) Rénovation énergétique d'une maison de village à Saint Féliu d'Avall
 Rénovation du salon de coiffure Le Salon d'Elsa à Perpignan. 
 Rénovation d'appartement à Perpignan. 
 Chantiers rénovation de maison à Ille-sur-Têt et Sournia, Saint Jean Laseille et à Salses le château
Rénovation de maison Cabestany, Canet, rénovation Collioure, Banyuls, Ceret, Elne, Rivesaltes, bompas, Pia.

Rénovation énergétique d'appartement à Perpignan, Canet, Saint Cyprien, restauration bâtiments Thuir, Millas,Prades...



 

Rénover ma salle de bain en combien de temps avec TOUS TRAVAUX RENOVATION 66 ?

 

Quels délais envisager et comment planifier la rénovation de ma salle de bains à Perpignan ?


 

Si vous avez correctement planifié votre projet de rénovation, c'est-à-dire que l’ensemble de vos tâches et travaux sont décidés et organisés avant le démarrage et que les intervenants sont réellement synchronisés, que les matériaux sont livrés sans retard, vous pouvez compter sur 2 à 3 semaines de travaux. Il reste prudent de prévoir un mois de travaux pour que toutes les finitions de votre salle de bain soient réalisées.

 

Aménager ou rénover sa salle de bain dans le 66 peut vouloir dire faire intervenir maçons, plombiers, électriciens, peintres, voire menuisiers du 66, raison pour laquelle il peut être judicieux d'avoir à faire à des agenceurs qui coordonneront à votre place l'ensemble de ces métiers, ce qui simplifiera notamment la gestion des responsabilités des retards et des garanties professionnelles et décennales, surtout à Perpignan et dans les Pyrénées Orientales.

fifa 15 Feel the game Posté le 05/12/2014 - Par thir jeux

Revue du  jeu  FIFA 15

 


FIFA 15 est encore plus réaliste que les précédentes versions de Fifa Ultimate Team.

 


Place sera faite aux émotions dans le jeu grâce à une IA toujours plus perfectionnée  : si un attaquant manque trop d'occasions ou un défenseur à un  jeu trop brutal, les autres joueurs lui feront sentir. Chaque joueur évolue émotionnellement durant un match, en fonction des faits de jeu.  Près de 600 animations émotionnelles seront intégrées à FIFA 15 ! 

 

 

Le réalisme du jeu de foot  ne s'arrête pas là puisque la respiration des joueurs et les mouvements des supporters dans le stade sont intégrés de manière réaliste; par temps de pluie les traces de tacles sont très bien rendues; et au fur et à mesure de l'avançée d'un match de foot  la dégradation de la pelouse apparait... 

 

Après un opus FIFA 14 déjà réussi, Ea Sport met l'accent sur l'hyper-réalisme avec FIFA 15 et c'est assez bluffant .  

 

 

Comme d'habitude après une compétition FIFA importante, ici la coupe du monde 2014,  certains joueurs de foot ont vu leur côté monter en flêche (on pense aux Allemands Champions du monde : Götze, Müller, Neuer (combien de crédits FUT pour avoir ce gardien maintenant ?); mais aussi au  Colombien James Rodriguez ou a Robben, infernal sur toute la compétition (Top 3 EA Sport mérité pour lui). Sans oublier les gardiens de but : tout le monde se souvient des exploits de Tim Howard ou de Keylor Navas au Brésil. On peut même y ajouter des formations comme l'Algérie ou le Chili qui ont été remarquables. Alors que d'autres ont subi le contre-coup d'éliminations prématurées (on pense à toute l'équipe d'Espagne, Ramos en tête à qui on prométait le ballon d'or FIFA à la fin de l'année...).

Kamas Dofus Posté le 22/11/2014 - Par thir jeux


Il existe plusieurs serveurs, les serveurs classiques, où la mort n'existe pas; un serveur épique, où seuls les combats PvM sont mortels; un serveur héroïque, orienté PvP où tous les combats sont mortels en cas de défaite.  La personnalisation des personnages n'est pas très poussée, mais on peut quand même choisir entre trois coiffures et des expressions du visage (gentilles ou méchantes), donnant un aspect vraiment sympathique.

Les niveaux se prennent en combattant des monstres, en réalisant des quêtes et des succès. Au début, les niveaux augmentent très rapidement, ce qui est un peu dommage, on arrive au niveau 60 avant d'avoir exploré tout le contenu bas-niveau du jeu.  Un des problèmes de ce jeu, c'est sa communauté, une grande partie des joueurs a moins de seize ans, et la mentalité qui va avec. Acheter des Kamas par Sms est une très bonne façon d'équiper son personnage. Il est cependant assez simple de se trouver une bonne guilde, et par bonne guilde, j'entends une guilde se composant de joueurs ayant la même vision du jeu que vous. Une bonne guilde pour moi, ne sera pas forcément la meilleure pour vous. Le jeu manque aussi de modérateurs, ce qui combiné à la communauté ne donne pas toujours les meilleurs résultats.

Le jeu est bourré d'humour et de jeux de mots, il est très léger et fait passer de très bon moments.  Il est possible de progresser rapidement surtout en achetant des Kamas par Alopass en se concentrant sur les aspects du jeu donnant le plus d'expérience possible, mais en cinq ans de jeu (pas continus, certes), je ne suis qu'au niveau 160 sur les 200 que le jeu compte (dans ce jeu, le niveau 199 est le milieu, il faut autant d'expérience du niveau 1 à 199 que 199 à 200), mais je pense avoir exploré pas mal de choses.  Le système de craft est très complet, chaque métier a énormément de recettes, par ailleurs, le système de recherche d'artisans est très bien conçu; ainsi que son embauche en partageant un atelier, évitant ainsi les vols de ressources ou de Kamas par Sms  ou de salaire.

Le jeu comporte aussi toute une flopée de panoplies, afin de personnaliser son personnage au maximum (il existe aussi des objets permettant de prendre le visuel d'un autre).

Il y a actuellement 15 classes de personnages (on peut créer 5 personnages par compte gratuitement, afin de trouver le mode de jeu qui nous convient), chacune a un mode de jeu différent, le fait que ça soit du tour par tour donne un aspect tactique. Acheter des Kamas Dofus par Sms. Aussi, niveau tactique, on gagne des points à répartir dans différentes caractéristiques et sorts, donnant ainsi, en plus des panoplies, des personnages différents. Combattre une certaine classe ne sera pas toujours la même tactique à avoir suivant son mode de jeu.

Le jeu est bon marché : 5 euros par mois (moins si on s'abonne sur une plus longue durée); les gros joueurs ont aussi la possibilité d'échanger de l'argent du jeu (kamas par sms) contre des ogrines (qui permettent de s'abonner). Je dis les gros joueurs, car il faut être plutôt actif dans le jeu pour avoir assez pour s'abonner, pour ma part, je préfère payer 5 euros et m'amuser comme je veux.

Le PvP, dans un souci d'équilibre est soit de groupe (8vs8) dans les guerres d'alliances (les alliances comprennent plusieurs guildes); soit en arène (Kolizéum) en 3vs3 (avec un système d'inscription seul si on n'a pas de groupe. 

Bref, c'est un jeu que je recommanderais à tous ceux qui veulent un petit MMO sympa sans prise de tête.

Glory of Heracles – impressions Posté le 12/11/2014 - Par thir jeux

’aime l’initiative que prend Nintendo depuis quelques temps, soit de nous offrir de plus en plus de jeux de séries japonaises à succès qui n’ont jamais fait le saut en Amérique du Nord. L’exemple qui me vient immédiatement en tête est celui du jeu The Legendary Starfy, paru l’an dernier et qui était une première incursion de la mignonne étoile Starfy en sol nord-américain. En ce début d’année 2010, Nintendo propose aux joueurs plus assidus l’un des opus de la série Glory of Heracles afin de leur faire connaître cet univers. L’idée est fort louable, mais en jouant à Glory of Heracles, on ne peut que se demander comment il se fait que cette série en soit rendu à cinq volets tant il se fond aisément dans la masse des jeux de rôles sans un quelconque élément plus accrocheur qu’un autre jeu du même style…

 

Glory of Heracles est le cinquième jeu de la série japonaise du même nom. Cependant, il est inutile de vous en faire si vous n’êtes pas familier avec cette franchise puisque le jeu propose un scénario de base n’étant pas vraiment relié à celui des autres jeux. Par contre, force est de constater que la trame narrative de Glory of Heracles n’a pas été très travaillée puisqu’elle est on ne peut plus classique. Vous vous réveillez sur une plage par un beau matin, amnésique et perdu. Puis, vous faites la rencontre d’un personnage à l’identité sexuelle plutôt floue (!) jusqu’au moment où des Nymphes vous apprennent que vous êtes le célèbre Heracles (Hercules) des légendes grecques. Toutefois, personne ne vous croit, surtout qu’un Heracles est bel et bien en vie et qu’il a davantage l’apparence physique du héros décrit dans les légendes que la vôtre. Ainsi débute votre quête afin de retrouver votre identité dans la Grèce antique !

 

Impression de déjà-vu ? C’est, du moins, le sentiment que j’ai eu en jouant à Glory of Heracles. Le cœur du scénario proposé est classique, tout comme la progression de la trame narrative. En bout de ligne, on n’accorde qu’une importance secondaire aux péripéties de nos héros et notre réelle identité ne nous intéresse à peu près plus lorsqu’elle nous est dévoilée. Qui plus est, Glory of Heracles propose un amalgame de personnages plus ou moins attachants et charismatiques. Bien que certains sortent un peu plus du lot (dont celui à l’identité sexuelle fluctuante), la plupart des personnages sont clichés et peu attrayants, notamment notre héros sans nom et muet. Tout de même, étant un amateur de mythologie, j’ai beaucoup aimé retrouver des éléments propres à la mythologie grecque durant mon périple. Côtoyer des créatures fantastiques et avoir une impression constante que les dieux grecs sont là, surveillant nos pas, furent des éléments que j’ai bien appréciés au sein du jeu. Dommage que le tout soit présenté à travers une histoire manquant de panache.

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