Devis artisan rénovation cuisine Perpignan, Saint Estève, Le Soler, Baixas, Cabestany, Canet, Rivesaltes



Il existe plusieurs serveurs, les serveurs classiques, où la mort n'existe pas; un serveur épique, où seuls les combats PvM sont mortels; un serveur héroïque, orienté PvP où tous les combats sont mortels en cas de défaite. La personnalisation des personnages n'est pas très poussée, mais on peut quand même choisir entre trois coiffures et des expressions du visage (gentilles ou méchantes), donnant un aspect vraiment sympathique.



Les niveaux se prennent en combattant des monstres, en réalisant des quêtes et des succès. Au début, les niveaux augmentent très rapidement, ce qui est un peu dommage, on arrive au niveau 60 avant d'avoir exploré tout le contenu bas-niveau du jeu. Un des problèmes de ce jeu, c'est sa communauté, une grande partie des joueurs a moins de seize ans, et la mentalité qui va avec. Acheter des Kamas par Sms est une très bonne façon d'équiper son personnage. Il est cependant assez simple de se trouver une bonne guilde, et par bonne guilde, j'entends une guilde se composant de joueurs ayant la même vision du jeu que vous. Une bonne guilde pour moi, ne sera pas forcément la meilleure pour vous. Le jeu manque aussi de modérateurs, ce qui combiné à la communauté ne donne pas toujours les meilleurs résultats.



Le jeu est bourré d'humour et de jeux de mots, il est très léger et fait passer de très bon moments. Il est possible de progresser rapidement surtout en achetant des Kamas par Alopass en se concentrant sur les aspects du jeu donnant le plus d'expérience possible, mais en cinq ans de jeu (pas continus, certes), je ne suis qu'au niveau 160 sur les 200 que le jeu compte (dans ce jeu, le niveau 199 est le milieu, il faut autant d'expérience du niveau 1 à 199 que 199 à 200), mais je pense avoir exploré pas mal de choses. Le système de craft est très complet, chaque métier a énormément de recettes, par ailleurs, le système de recherche d'artisans est très bien conçu; ainsi que son embauche en partageant un atelier, évitant ainsi les vols de ressources ou de Kamas par Sms ou de salaire.



Le jeu comporte aussi toute une flopée de panoplies, afin de personnaliser son personnage au maximum (il existe aussi des objets permettant de prendre le visuel d'un autre).



Il y a actuellement 15 classes de personnages (on peut créer 5 personnages par compte gratuitement, afin de trouver le mode de jeu qui nous convient), chacune a un mode de jeu différent, le fait que ça soit du tour par tour donne un aspect tactique. Acheter des Kamas Dofus par Sms . Aussi, niveau tactique, on gagne des points à répartir dans différentes caractéristiques et sorts, donnant ainsi, en plus des panoplies, des personnages différents. Combattre une certaine classe ne sera pas toujours la même tactique à avoir suivant son mode de jeu.



Le jeu est bon marché : 5 euros par mois (moins si on s'abonne sur une plus longue durée); les gros joueurs ont aussi la possibilité d'échanger de l'argent du jeu ( kamas par sms ) contre des ogrines (qui permettent de s'abonner). Je dis les gros joueurs, car il faut être plutôt actif dans le jeu pour avoir assez pour s'abonner, pour ma part, je préfère payer 5 euros et m'amuser comme je veux.



Le PvP, dans un souci d'équilibre est soit de groupe (8vs8) dans les guerres d'alliances (les alliances comprennent plusieurs guildes); soit en arène (Kolizéum) en 3vs3 (avec un système d'inscription seul si on n'a pas de groupe.



Bref, c'est un jeu que je recommanderais à tous ceux qui veulent un petit MMO sympa sans prise de tête.